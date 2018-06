Model Chrissy Teigen toont eerlijke foto van haar striemen na de bevalling

Model Chrissy Teigen (32) is nog maar pas bevallen van Miles, haar tweede kindje met zanger John Legend. En toont haar volgers dat peperdure crèmes smeren geen enkele garantie is om er zonder striemen vanaf te komen. “Ik dacht dat ik het zo goed gedaan had met mijn crèmes. Mijn heupen!” schreef ze bij een filmpje op Instagram Stories waarop ze haar -toegegeven, niet heel dramatische - striemen toonde.

Eerder deze week deelde Teigen ook een foto van zichzelf met een ziekenhuisonderboek, die ze vergeleek met een fruitnetje, terwijl ze borstvoeding gaf aan haar baby. En tweette ze over haar leven ‘down under’ na de bevalling: “Ik kan je zeggen dat het leven na de bevalling echt negentig procent beter is wanneer je niet gescheurd bent tot aan je anus. Eén punt voor de baby. Nul punten voor Luna”.

I can confirm postpartum life is 90% better when you don't rip to your butthole. Baby boy: 1 point. Luna: 0