Waasland-Beveren strikt Kroatische middenvelder Karlo Lulic

Beveren - Waasland-Beveren heeft de aanvallende middenvelder Karlo Lulic (22) aangetrokken. De Kroaat ondertekende een contract van drie seizoenen, met optie op een vierde seizoen. Op de Freethiel moet hij voor “beslissende passes en doelpunten” zorgen.

“Karlo heeft een geweldige vista, dat is zeker één van zijn grootste kwaliteiten. Bovendien heeft hij een mooie technische bagage en voldoende loopvermogen om de ploeg weer naar een hoger niveau te tillen”, zo klinkt het op de clubwebsite.

Lulic maakte zijn profdebuut bij het Kroatische NK Osijek, waar hij in 2014 werd weggehaald door het Italiaanse Sampdoria. Voor het eerste elftal van de Serie A-club zou hij niet aantreden, er volgden uitleenbeurten bij het Tsjechische Bohemians 1905 en - opnieuw - Osijek. Afgelopen seizoen kwam hij in actie voor NK Rudes in de Kroatische eerste klasse. In 28 wedstrijden was hij goed voor vier doelpunten en vijf assists.