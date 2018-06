Onderzoek onthult: hieraan denken mannen als ze hun orgasme willen uitstellen

Onderzoek van de medische website Zavamed, die meer dan 1.000 Amerikanen en Europeanen bevroeg over hun ervaringen in de slaapkamer, geeft een inkijk in wat mannen zoal proberen om hun orgasme uit te stellen. 96% van de ondervraagde mannen geven toe al eens gepoogd te hebben een vrijpartij te verlengen, daarbij de meest uiteenlopende methodes hanterend.

De populairste methode die mannen hanteren om de ejaculatie uit te stellen? Van standje wisselen, blijkt uit het onderzoek. Op 2 staat simpelweg even pauze nemen - of dat met een sudoku, een gin-tonic of een telefoontje naar de moeder is, wordt niet nader gedefinieerd. ‘Masturberen voor de seks of voor de date’ sluit de top 3 af.

Ook koortsachtig aan iets anders denken kan soelaas bieden - of dat denken toch heel wat deelnemers aan het onderzoek. Aan het werk, bijvoorbeeld. Of aan sport, een moeilijk wiskundig vraagstuk, een (groot)ouder of nog iemand anders. Ook een ‘levenloos object’, zoals een deurknop, komt in het lijstje voor.

Foto: Zavamed

De Britse krant Metro ging nog een stapje verder en ondervroeg zelf enkele mannen naar hun uitstellend gedachtegoed. Een vraag die enkele verrassende antwoorden opleverde.

“Ik probeer de namen van alle spelers van Everton FC in mijn hoofd op te noemen in de volgorde van hun shirtnummers.”

“Tegenwoordig probeer ik me de liedjestekst van Replica van ‘The xx’ te herinneren. Ik hou van het nummer, maar denk niet dat ze het ooit als pretbederver hebben bedoeld.”

“Margaret Thatcher”

“Ik kneep mezelf altijd in mijn been tot de pijn me afleidde.”

Foto: Shutterstock

“Meestal geld, of misschien mijn werk. Alles wat niet seksgerelateerd is en vaak wel stresserend. Dat haalt me meteen uit het moment.”

“Ik denk aan wat ik die dag heb gedaan of wat ik de dag nadien nog moet doen.”

“Ik focus op wat er in de laatste aflevering van Eastenders is gebeurd.”

“Beertje Paddington die een boterham met confituur eet. Het is niet iets waardoor ik de mood verlies, maar het is niet-seksueel genoeg om even af te remmen.”

“Ik doe dat eigenlijk nooit. Het klinkt misschien raar, maar ik focus er altijd op dat het meisje eerst een orgasme heeft. Daar denk ik vooral aan, al sinds mijn eerste vriendin.”