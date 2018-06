Weekend grijs, maar vanaf maandag weer zon

Het grijze weer van zaterdagvoormiddag zet zich ook in de namiddag door, al komen er vanuit het westen geleidelijk enkele opklaringen. Over de westelijke landshelft kan nog een bui ontstaan. De maxima klimmen naar zo’n 20 à 21 graden in het centrum. Dat meldt het KMI.

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het nevelig met lokale mistbanken. In het oosten van het land is er vaak lage bewolking aanwezig, elders is het eerder wisselend bewolkt. Het blijft droog. Minima van 9 graden in de Hoge Venen tot 12 à 13 graden in Vlaanderen.

Na het optrekken van het lokale ochtendgrijs wordt het zondag gedeeltelijk bewolkt en, op een lokale bui na, droog. Op het einde van de namiddag kan er lage bewolking en nevel van over zee de kuststreek bereiken. De maxima schommelen tussen 19 graden aan zee en 24 in de Kempen. Van over de Noordzee wordt vochtige lucht naar ons land gestuurd, waardoor het geleidelijk bewolkt en nevelig wordt met lokale mistbanken.

Maandag hangt er eerst veel lage bewolking over Laag- en Midden- België. Later lost deze bewolking grotendeels op en wordt het vrij zonnig. Een lokale bui is niet uit te sluiten. Maxima van 18 graden vlak aan zee tot 25 à 26 graden in Belgisch Lotharingen. Dinsdag hangt er eerst vaak lage bewolking, vooral ten westen van de Schelde. Daarna wordt het vaak zonnig. Maxima rond 25 graden.

Tijdens het tweede deel van de week wordt het opnieuw warm met lokaal maxima tot 27 graden.