FIFA keurt twee kandidaten voor WK 2026 goed

De Wereldvoetbalbond (FIFA) heeft de twee kandidaten voor de organisatie van het WK in 2026 goedgekeurd. Zowel Marokko als het gecombineerde bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico voldoet aan de minimale eisen die worden gesteld aan de organisatie voor het WK waarvan het deelnemersveld wordt uitgebreid van 32 naar 48 landen. De ruim 200 leden van de FIFA kiezen op 13 juni tijdens het congres in Moskou, voorafgaand aan het WK in Rusland, waar het toernooi over acht jaar wordt gehouden.

Inspecteurs van de FIFA bezochten de afgelopen maanden de betrokken landen. Het bid van de Verenigde Staten, Canada en Mexico scoort op de belangrijkste punten die zijn onderzocht aanzienlijk beter dan die van Marokko. Aan een WK in het Noord-Afrikaanse land kleven aanzienlijk meer risico’s, concluderen de FIFA-inspecteurs in duidelijke bewoordingen.

Zo heeft Marokko geen enkel stadion dat momenteel aan alle eisen voldoet. ‘United 2026’ beschikt al over liefst zeventien stadions die helemaal klaar zijn. Qua accommodaties en transport ziet de FIFA ook hoge risico’s bij Marokko. De Wereldvoetbalbond maakt zich daarentegen geen zorgen over de de steun van de Marokkaanse overheid, terwijl daar juist bij het Amerikaanse bid wel wat twijfels over zijn. Ook de strenge eisen van de regering-Trump om de VS in te mogen, is reden voor wat zorgen.

De Verenigde Staten, Canada en Mexico halen in het evaluatierapport, waarin op tal van criteria punten worden toegekend, een score van 4 op een maximum van 5. Marokko komt aan 2,7. Een score van 2 was vereist om mee te mogen doen.

De VS, Canada en Mexico denken 14,3 miljard dollar aan inkomsten te genereren bij het WK, omgerekend 12,3 miljard euro. Daar steekt de 6,2 miljard euro van Marokko schril bij af. De organisatiekosten zijn bij een WK in Marokko wel lager: 1,6 tegenover 1,9 miljard.

Landen uit Europa en Azië mogen in eerste instantie niet meedingen naar de organisatie van het WK 2026, omdat met Rusland (2018) en Qatar (2022) die continenten al aan de beurt komen. Mocht het FIFA-congres op 13 juni beide kandidaten afwijzen, dan komt er een nieuwe ronde waarbij Europese en Aziatische landen zich wel kandidaat kunnen stellen.