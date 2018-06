Parkeren bij Maastricht Aachen Airport zo goed als onmogelijk geworden: luchthaven bouwt noodparking

Alarmfase op Maastricht Aachen Airport. Als gevolg van de snel groeiende stroom passagiers blijkt het parkeerterrein (veel) te krap bij de Beekse luchthaven. Er verrijst nu met spoed een grote, beveiligde noodparking. Gevolgd door de bouw van een parkeergarage.

Het kan verkeren: na jaren van kommer en kwel kampt Maastricht Aachen Airport (MAA) met acute parkeernood. Vooral na de komst van prijsvechter Corendon Airlines blijkt het grote - onlangs nog inderhaast uitgebreide - parkeerterrein van de luchthaven veel te krap. De parking telt ruim 1200 plaatsen.

Spoedmaatregelen

MAA-directeur Jos Roeven bevestigt de problemen en kondigt spoedmaatregelen aan. Met het oog op de komende vakantiedrukte legt de luchthaven in allerijl een tijdelijke noodparking aan met een capaciteit van ruim duizend plaatsen. “Dat gebeurt op een braakliggend terrein aan de andere zijde van het vliegveld. Uiteraard zorgen we daar voor alle noodzakelijke voorzieningen. Dus inclusief slagbomen, 24-uurs beveiliging, verlichting, verkeersregelaars en een gratis shuttledienst naar de terminal”, zegt Roeven. Welke investering de noodmaatregel vergt, zegt hij nog niet exact aan te kunnen geven. “Goedkoop is het niet. Maar we hebben geen keus.”

Intussen maakt de MAA-directie ook haast met een definitieve oplossing: de bouw van een parkeergarage met meerdere verdiepingen, pal langs de A2. Het complex moet plaats bieden aan ruim 6000 auto’s, bevestigt Roeven. “We willen zo snel mogelijk beginnen met bouwen. Bij grote voorkeur moet die parking vóór de zomer van 2019 klaar zijn.”

Scherpe tarieven

De snel groeiende stroom reizigers op de Limburgse luchthaven is opvallend. Vanwege de - ook internationaal gezien - scherpe tarieven die zowel het vliegveld als de vliegmaatschappijen hanteert, boeken klanten nu van heinde en verre een vlucht naar de zon vanaf ‘Beek’. Tot uit Groningen toe reizen vakantiegangers om die reden af naar MAA, in de meeste gevallen per auto.

De drukte is vooral toegenomen sinds prijsvechter Corendon haar passagiers een gratis parkeerplaats bij de luchthaven aanbiedt. Wie zijn auto daar bijvoorbeeld twee weken stalt, kan rekenen op een besparing van 84 euro. Gevolg is dat het parkeerterrein nu dag in dag uit tjokvol staat, terwijl de vakantie-uittocht (juli en augustus) nog moet beginnen. De situatie is inmiddels dermate nijpend dat passagiers tijdelijk geen parkeerplaats meer vooraf online kunnen reserveren.