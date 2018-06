Maasmechelen - Bij de hulpdiensten is zaterdag rond 3.15 uur een melding van een brand op de Kruindersweg in Eisden binnengekomen. In een sishabar was er een brandje aan de toog. De brandweer had het vuur snel geblust. De schade viel mee. Volgens de eerste vaststellingen zou er een brandend voorwerp door de ruit zijn gegooid. De politie is een onderzoek gestart.