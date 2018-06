Jonge ‘Thuis’-acteur riskeert werkstraf

Mathieu Carpentier(21), die in ‘Thuis’ Joren speelt, heeft losse handjes. Begin 2017 sloeg de kerel op een fuif in Alsemberg een andere ­fuifganger in elkaar. De man werd langs achter op de grond gewerkt, en kreeg stampen in het gezicht.

Carpentier, die voor de Brusselse correctionele rechtbank verscheen, zegt dat hij eerder die avond meppen had gekregen bij een opstootje. Later dacht hij in het slachtoffer een van zijn belagers te herkennen. Wellicht had hij de verkeerde voor. Dat verklaarde hij ook voor de rechter. De rechtbank tilt zwaar aan de feiten, maar gezien het blanco strafblad van de acteur, is enkel een werkstraf geëist.