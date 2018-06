Demir boos over door Turkije betaalde lessen in Gentse scholen: “Hoe naïef kan je zijn?”

Gent - Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) is niet te spreken over de lessen Turks die een vijftigtal Gents-Turkse kleuters en lagereschoolkinderen het voorbije schooljaar hebben gekregen.

De leraren werden naar hier gedetacheerd door de Turkse overheid, die alle kosten draagt. De stad Gent stelde de leslokalen ter beschikking. “Hoe naïef en onwetend kan je zijn?” zegt Demir. “Wat Gent faciliteert, is gesubsidieerde anti-integratie.” Gents schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen) ziet het probleem niet. “Het gaat in die lessen niet over reclame voor het Turkse regime.”

Maar ook Vlaams onderwijsminister Crevits stelt zich vragen bij de lessen in Gent. “Ik ben geen voorstander om Turkse leraren te laten overvliegen.”