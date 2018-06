VIDEO. Zware brand vernielt loods van Natuurpunt in Koersel: “Werkplaats is onbruikbaar”

Beringen -

In de werkplaats van Natuurpunt in Koersel is vrijdagavond brand uitgebroken. Een medewerker was in de buurt aan het wandelen toen hij een grote rookontwikkeling zag ter hoogte van het gebouw in de Mathias Geysenstraat. De man verwittigde meteen de brandweer. De schade is aanzienlijk. Wellicht ontstond het vuur na een kortsluiting.