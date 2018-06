Wie pakt titel? Bocholt of Hasselt?

Wie kroont zich straks tot handbalkampioen van België? Het antwoord op die vraag krijgen we vanavond (20.15u) in de play-off-1-finale tussen Achilles Bocholt en Hubo Initia Hasselt. Zeven keer stonden beide ploegen dit seizoen al tegenover elkaar, telkens was de thuisploeg aan het feest (Initia vier keer, Bocholt drie keer). Wordt die ‘logica’ ook in het achtste onderlinge duel gerespecteerd, dan is Bocholt voor de derde keer kampioen van België. Initia kan straks zijn veertiende titel uit de clubgeschiedenis pakken.