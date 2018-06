“Al mijn records in krachtzaal verbeterd”

Discuswerpster Babette Vandeput even terug in het land na jaar in Verenigde Staten

Discuswerpster Babette Vandeput liet vorige zomer familie en vrienden in België achter om aan de Arkansas State University de opleiding Mechanical Engineering met atletiek te combineren. Sinds enkele dagen is de 20-jarige Maasmechelse terug in België, waar ze de balans opmaakt van haar eerste jaar in de States. “In de krachtzaal heb ik al mijn records al verbeterd”, reageert Vandeput, die vrijdagavond present tekende op de open meeting in Lanaken.