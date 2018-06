BEERSELHet is en blijft dé zwarte bladzijde uit zijn politieloopbaan, de moord op Kitty Van Nieuwenhuysen (23). Jozef Koeks, voormalige korpschef in Beersel, dacht dat hij het verlies stilaan een plaats had gegeven. Tot het drama in Luik de gruwel uit 2007 weer opriep. Agente Lucile Garcia (54) werkte tot voor kort in de zone waar Koeks als gerechtelijk directeur de leiding heeft.