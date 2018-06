BrusselDonderdag wordt in de Kamer het wetsontwerp over het tot 500 euro per maand onbelast bijklussen gestemd. Deze trofee van Open Vld is gelanceerd tijdens het Zomerakkoord van vorig jaar. “Het bijklussen gaat in vanaf 1 juli”, zegt het kabinet van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld).