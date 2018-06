Wat een durf: waaghals rijdt met step op rand van wolkenkrabber

Hoogtevrees heeft Nikita Deft allerminst. De 21-jarige ingenieursstudent uit het Russische Moermansk haalt regelmatig duizelingwekkende stunts uit op hoge gebouwen, om die vervolgens te delen op zijn sociale media. Een video waarin hij met een step op de rand van een wolkenkrabber in Moskou reed, gaat momenteel viraal.

Het is uiteraard levensgevaarlijk, maar Deft lijkt zich gedurende de opnames van zijn video’s van geen kwaad bewust. Op allerlei manieren probeert de jongeman de dood in de ogen te kijken, maar telkenmale loopt het goed af. Ook zijn stunt met de step kent een goed einde, al was een kleine struikeling bijna de oorzaak van een dodelijke val.

Zijn waaghalzerij legt hem in ieder geval geen windeieren. Op Instagram is hij met zijn 138.000 volgers alvast immens populair. “Ik ben hier vier jaar geleden mee begonnen, toen was het erg beangstigend en opwindend”, vertelde hij. “Eerst durfde ik niet naar beneden kijken en mijn voeten bewegen, maar geleidelijk begon ik de situatie onder controle te krijgen.”

Veertig verdiepingen

Intussen is zijn zelfvertrouwen zodanig gegroeid dat hij zich nagenoeg compleet op zijn gemak voelt op de duizelingwekkende hoogtes. “Ik houd ervan om dingen te doen die veel mensen onmogelijk achten. Het is nu eenmaal iets wat je niet zomaar kunt kopen.”

De student focust zich hoofdzakelijk op fotografie, maar hij beseft dat ook zijn video’s voor veel animo zorgen bij de fans. “Mijn voorkeur gaat iets meer uit naar foto’s, maar wanneer ik voel dat er potentie is, maak ik ook een video”, aldus Deft. In dit geval kon hij zich vijftien minuten uitleven op het veertig verdiepingen hoge gebouw vooraleer hij en zijn cameraman werden gearresteerd. “Toen ik later werd vrijgelaten, was het me gelukt om de video te behouden. Ik heb door de stunt erg veel adrenaline gekregen.”