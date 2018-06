EuroMillions Basket League. Oostende laat weinig heel van Aalstar in eerste halve finale

Oostende - De ouverture van de halve finales kende weinig spankracht. Oostende heerste in elk opzicht op Okapi Aalstar met zelfs bijna dubbel zoveel rebounds (42-22) en assists (19-10).

Met zeven driepunters aan 100 %, vijf bij Oostende en twee bij Okapi, in een tijdspanne van 3'03" opende het duel heel opvallend en krachtig: 15-6. Mihailovic en Jekiri dikten met een trio tweepunters aan tot 21-6.

Myers (steal en dunk), Kuridza( (bom en lay-up) lieten niet na om het verschil vroeg in het tweede wedstrijdschuifje omhoog te jagen: van 23-13 naar 30-14. Maar de strijdlustige Oost-Vlamingen gooiden uiteraard de handdoek niet. Meer zelfs, op anderhalve minuut voor de rust dook de voorsprong na een actie van Troisfontaines onder de tien stuks: 37-29.

Na de rust (40-31) injecteerden de titelverdedigers het duel met extra energie. Fieler (3), Djordjevic (2), Kesteloot (2), Jekiri (3), Salumu (2) en Myers (2) knutselden een 14-0-rush in mekaar. De wedstrijd was 26 minuten jong toen Djordjevic met een lekkere layuo een verschil van 26 punten op het bord spijkerde: 58-32. Dat Fieler, Kesteloot en Channels in die overrompeling hun derde fout hoorden, waren randelementen. Na zes opeenvolgende Okapi-missers scoorde Geukens pas na 6'43" de eerste Oost-Vlaamse veldkorf van het derde kwart. Ja, de Oostendenaars verdedigden onverbiddelijk hard en wonnen met 82-60.

Oostende plukte bijna dubbel zoveel rebounds (42-22) als Aalstar. In de luchtduels heerste Jekiri (10 punten, 12 rebounds) met nadruk op Tofi. De collectieve sterkte van het fysieke en atletische Oostende komt ook in de assists tot uiting: 19 tegen 10.

Na deze ouverture van de halve finales staat het 1-0 in het voordeel van Oostende maar je mag het vel van de okapi nooit verkopen voor hij geschoten is... Zondagnamiddag volgt de tweede match in Aalst.