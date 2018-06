Ontwerp van sociaal akkoord over sluiting Mechelse fabriek

Mechelen - Bij chemiebedrijf Axalta in Mechelen – waar door een geplande sluiting van de productieafdeling 276 banen op de tocht staan – hebben de directie en vakbonden een akkoord bereikt over een ontwerp voor een sociaal plan.

“Arbeiders, bedienden en kaderleden worden gelijk behandeld wat betreft de opzegtermijnen en de vertrekpremies waar ze recht op hebben bovenop de opzegvergoedingen”, zegt ABVV-secretaris Danny Absillis. “Wie met brugpensioen wil gaan, zou iets extra krijgen. Er wordt ook geld vrijgemaakt voor de opleiding en begeleiding van de werknemers in hun zoektocht naar een andere job.”

Volgende week kunnen de werknemers zich uitspreken over het akkoord.

Overname

De piste van een overname is nog niet van de baan, al zou op dat vlak nog niet veel vooruitgang geboekt zijn. “De directie maakt zich nog altijd sterk dat ze inspanningen gaat leveren om een overnemer te vinden”, zegt Absillis. “Maar wanneer we vroegen wat er al gedaan is, bleek er nog maar één telefoontje te zijn geweest naar een bedrijf dat die zoektocht zou kunnen begeleiden.”

“Daarom was het nodig om parallel te onderhandelen over een sociaal plan, om te zorgen voor financiële stabiliteit voor de werknemers”, gaat hij verder. “Over die financiële zekerheid is er nu een voorakkoord. De werknemers krijgen volgende week uitgebreid de tijd om dat te bestuderen.”

Axalta behoudt in Mechelen een aantal andere niet-productieactiviteiten (verkoop, technische dienstverlening, ondersteunende functies), goed voor 126 werknemers.