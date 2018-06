Woning van Belgische lijkt nipt te ontsnappen aan overstroming, tot deze wagen door haar straat rijdt: “Je moet nadenken!”

Het hevige onweer heeft de afgelopen dagen op verschillende plaatsen over het hele land waterellende veroorzaakt. Ook in de buurt van Luik, waar bijvoorbeeld deze vrouw uit Oerle afgelopen zondag filmde hoe haar straat helemaal blank stond. Aanvankelijk leek het erop dat haar woning nipt aan het water ontsnapte, tot een automobilist besloot om met zijn 4x4 door de straat te rijden.

De dame maakte zich veel zorgen toen ze de wagen in de richting van haar huis zag rijden. Ze probeerde de bestuurder op andere gedachten te brengen, maar tevergeefs. Het gevolg liet zich snel raden: door de wagen ontstond er bruine golf van water die haar woning binnendrong. Een woeste scheldtirade volgde onmiddellijk. “Je moet nadenken, klootzakken!”, riep ze richting de automobilist. Even later meldde ze dat ze klacht ging indienen.

Sinds de beelden ook online terechtkwamen, gingen ze al snel viraal. Een combinatie van haar boze maar spontane reactie en haar Luikse accent zouden daarbij aan de basis liggen. Tijdens een gesprek met Sudpresse vertelde ze dat ze intussen kan lachen met de video. Het laatste wat ze tijdens de opname te vertellen had aan een familielid, heeft inmiddels zelfs een cultstatus verworven: “Haal de stoel van opa meteen weg, anders wordt hij doorweekt!”