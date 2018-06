Eric Gerets over Standard, Marc Coucke, de Rode Duivels en zijn aanstaande bruid: “Rode Duivels halen de finale”

De Belgische landskampioen is gekend, de Rode Duivels starten over twee weken hun WK en Eric Gerets (64) trouwt eind augustus met zijn Luikse vriendin. Genoeg redenen voor een uitgebreide babbel met De Leeuw. Het onbetaalbare uitzicht op de binnenkoer van zijn vierkantshoeve in Boorsem krijgen we er gratis bij.

Als we in Boorsem aanbellen, blijft de voordeur op slot. Dus wandelen we voorzichtig de imposante binnenkoer op. De zon is er vandaag de baas. Toch is het opvallend druk. Er worden deuren gepoetst, kasseien ...