Man met jongdementie (63) wandelt met partner naar Compostella: “Als je van elkaar houdt, kan je alles aan”

Zutendaal - Vorig jaar wandelden ze al hand in hand de Bornemse Dodentocht uit. Nu zien Paul Esters (63) en Martine Marchal (55) uit Zutendaal het nog net iets grootser. Maandag vertrekken ze richting Porto, om van daaruit 250 kilometer te wandelen richting Santiago de Compostela. Niet evident, aangezien Paul vijf jaar geleden de harde diagnose van jongdementie kreeg. Door te tonen wat hij nog wel kan, wil het koppel de ziekte bespreekbaar maken, én geld inzamelen voor hun praatgroep. “Het is zeker niet altijd gemakkelijk, maar als je van elkaar houdt, kan je alles aan”, zegt het koppel.

