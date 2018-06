Engelands bondscoach Gareth Southgate blijft op de vlakte over zijn doelmannen

Gareth Southgate, bondscoach van Engeland, wilde op zijn persmoment in aanloop naar de oefenwedstrijd tegen Nigeria zaterdag op Wembley nog niet vertellen wie er in doel zal staan. De keuze gaat bij de WK-tegenstander van de Rode Duivels tussen de onervaren doelmannen Jordan Pickford, Jack Butland of Nick Pope.

Joe Hart (West Ham) viel verrassend naast de Engelse selectie, en dus gaat het nu nog tussen Pickford (Everton), Butland (Stoke) en Pope (Burnley). “We weten wat we willen, maar ik voel geen behoefte om daar publiek veel over te zeggen”, sprak Southgate. “Ik heb aan de spelers verteld wat we willen zien tijdens de oefenwedstrijden, maar heb hen de opstelling nog niet meegedeeld.”

Verdediger Phil Jones (Manchester United) zal niet aantreden tegen Nigeria. Hij verliet tijdelijk het trainingskamp om de geboorte van zijn kind mee te maken. Ook de partner van Fabian Delph (Manchester City) staat op het punt te bevallen. “Ik zie het niet als iets dat ongelegen komt”, aldus de bondscoach over de geboortes. “Het is een fantastisch onderdeel van het leven, dat gevierd moet worden.”

Engeland is op 28 juni de derde en laatste tegenstander van België in de eerste ronde van het WK voetbal in Rusland.