Bahrain-Merida pakt karrenvracht aan punten in Hammer Series en leidt na eerste dag, voor Lotto en Quick-Step

Bahrain-Merida heeft vrijdag als leider de eerste dag van de Hammer Series in Nederlands-Limburg afgesloten. Met 1371 punten bleef de Bahreinse WorldTour-formatie Lotto Soudal (973) en Quick-Step Floors (781) ruim voor.

Tijdens een door plensbuien verpeste eerste dag toonde Tim Wellens (Lotto Soudal) zich zeer bedrijvig. De Limburger was steeds vooraan te vinden en bezorgde zijn team kostbare (berg)punten. De grote ster van de dag was echter de jonge Mark Padun (Bahrain-Merida). De 21-jarige Oekraïner profiteerde van een rustig moment om samen met de Rus Pavel Sivakov (Sky) te ontsnappen. Padun reed zijn medevluchter in het slot los, zodat hij de laatste driemaal als eerste over de Vaalserberg kwam. Het leverde zijn team een karrenvracht aan punten op, waardoor Bahrain-Merida de tweede dag mag starten als koploper.

Zaterdag staat in Nederlands-Limburg de sprintrace (Hammer Sprint) op het programma, terwijl zondag de Nederlandse editie van de Hammer Series wordt afgesloten met een ploegenachtervolging (Hammer Chase). De ploegen mogen per onderdeel vijf van hun zeven renners inzetten.