Man met twee messen gearresteerd in Londens metrostation: niet terreurgerelateerd

Brussel - In het Londense metrostation Holborn is vrijdag een man gearresteerd die twee messen bij had. Dit hebben meerdere Britse media op gezag van de politie gemeld.

Even na 16.00 uur plaatselijke tijd (17.00 uur Belgische tijd) was de politie naar het metrostation geroepen na berichten over een man met een mes in een metrostel van de Central Line. Gespecialiseerde, ook gewapende, agenten begaven zich naar Holborn en arresteerden er een 33-jarige man. Twee messen werden in beslag genomen.

Het metrostation werd in volle avondspits uit voorzorg gesloten, terwijl gespecialiseerde teams een “verdacht item” onderzoeken dat de man ook bij had. Wellicht vormde dit item geen gevaar en startte de heropening van het metrostation.

Volgens de krant Daily Mail geldt het incident niet als terreurgerelateerd.

Het metroverkeer in de Britse hoofdstad raakte zwaar verstoord.