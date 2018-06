Italiaan van Hilaire Van Der Schueren wint tweede etappe, Duitser is de nieuwe leider in Ronde van Luxemburg

De 30-jarige Andrea Pasqualon (Wanty-Groupe Gobert) heeft vrijdag de tweede en ingekorte etappe van de Ronde van Luxemburg, met start in Junglinster en aankomst na 89 kilometer in Schifflange, gewonnen. De Italiaan was in een sprint bergop sneller dan de Duitser Alexander Krieger. Deze laatstgenoemde neemt de gele leiderstrui over van Damien Gaudin die een halve minuut verloor. Derde werd de Luxemburger Alex Kirsch. Piet Allegaert finishte als zesde en eerste Belg. In het algemeen klassement telt Alexander Krieger nu drie seconden voorsprong op thuisrijder Alex Kirsch. Voor Andrea Pasqualon werd het zijn tweede zege van het seizoen nadat hij eerder al de sterkste was in de Franse eendagswedstrijd GP Plumelec-Morbihan.

Normaal gezien was de start van deze rit voorzien in het park van Rosport en was het traject naar Schifflange 170,1 kilometer lang. Een onweer en hevige regenval in de nacht van donderdag op vrijdag noodzaakte de organisatoren echter om voor de start uit te wijken naar Junglinster. Een gemeente die normaal gezien volgde na 81 kilometer koers. De renners dienden dus nu slechts 89,1 kilometer af te werken.

Van bij de start trok Dries De Bondt resoluut in de aanval. Hij kreeg vrij snel het gezelschap van Jelle Donders, de Italiaan Davide Orrico en de Duitser Fabian Schormair. Het viertal mocht maximaal 1:45 voor de grote groep uitrijden. Met nog 18 kilometer voor de boeg, tijdens de beklimming van de Poteau de Kayl, de voorlaatste helling van de dag, moest Jelle Donders zijn metgezellen laten rijden. Het peloton volgde daar op 1:20. De voorsprong bleef slinken en met nog vijf kilometer voor de finish bleven enkel Dries De Bondt en Davide Orrico voorin over. Dit duo was er op twee kilometer van de eindmeet eveneens aan voor de moeite.

In de sprint bergop kon Andrea Pasqualon in de laatste bocht netjes Alex Kirsch omzeilen en het zo halen voor Alexander Krieger en de Luxemburger.

Zaterdag trekken de renners van Eschweiler naar Differdange voor een tocht van 163,8 kilometer met in de drie plaatselijke ronden van elk 9,5 kilometer telkens de beklimming van de Col de l’Europe. De 78e editie van de Ronde van Luxemburg wordt zondag afgesloten met de etappe Mersch-Luxemburg.

Dankzij verkenning

Met Andreas Pasqualon trok Hilaire Van Der Schueren woensdagnamiddag op pad om de finale van de tweede rit in lijn van de Ronde van Luxemburg te gaan verkennen. Met resultaat. De Italiaan won de etappe.

“Een verkenning loont volgens mij altijd”, gaf Hilaire Van Der Schueren na afloop mee. “Maar we hielden deze verkenning, samen met Frederik Veuchelen, juist omdat we geloofden in het kunnen van Andrea Pasqualon. Ik was er vrij snel van overtuigd dat hij hier een goede zet zou kunnen doen. Wel, ik heb blijkbaar mijn gram gehaald.”

De Italiaan schuift in het algemeen klassement naar de derde plaats op 5 seconden van leider Krieger. “Hij doet met deze zege een heel goede zaak”, aldus Van der Schueren. “En bovendien is het niet aan ons om het gewicht van de wedstrijd op onze schouders te nemen. Laat dat maar over aan de mannen van Krieger. En ook die van WB-Aqua Protect met Alex Kirsch op een tweede plaats. Wij bevinden ons in een positie waarin we graag zitten. Toeslaan zullen wij wel doen wanneer nodig.”