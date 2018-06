Yemi Odewale, de nieuwe ‘Thuis’-acteur die ook Nigeriaanse prins is: “Mijn naam is een afkorting voor ‘de kroon waardig’”

‘Thuis’ verwelkomt met Yemi Oduwale een opmerkelijk nieuw gezicht. Want nooit eerder speelde er iemand mee in de reeks die zich officieel prins mag noemen. Yemi heeft een Nigeriaanse vader, en blijkt over koninklijk bloed te beschikken. “Ik zou in Nigeria aanspraak kunnen maken op een troon bij de Yoruba-stam. Dat klinkt aanlokkelijk, maar ik ga het toch maar niet doen”, zegt de acteur.

Yemi Oduwale (31) doorzwom al vele watertjes. Hij was caféuitbater, maakte de documentaire ‘Worthy Of The Crown’ over zijn afkomst, en op televisievlak kan je hem kennen van de VTM-reeks ‘Binnenstebuiten ...