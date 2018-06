Gluren bij BV's: Koen Wauters toont dat het nog altijd grote liefde is met zijn Valerie

De afgelopen week zijn bekende Vlamingen druk in de weer geweest met van alles en nog wat. Zij deelden hun belevenissen op Instagram - die we graag even voor je bundelen.

Olga Leyers is momenteel in Texas en stemt haar outfits helemaal af op de lokale bevolking. "Enkel locals dragen een jeans bij 38 graden", schrijft ze bij een kiekje als cowgirl.





Echte locals dragen een jeans bij 38°C Een bericht gedeeld door Olga Leyers (@olgaleyers) op 31 Mei 2018 om 9:20 (PDT)



Voor iedereen die nog niet weten waarom Gentenaar Cesar Casier een internationaal topmodel is: dit lichaam heeft er iets mee te maken...

Only Judy can Judge me! Een bericht gedeeld door Cesar Casier (@cesar_casier) op 31 Mei 2018 om 7:39 (PDT)



Radiopresentatrice Rani De Coninck ontmoette eerder deze week een egeltje in haar tuin en deelde een hartverwarmend verhaaltje. "Daarnet deze kleine vriend ontdekt in onze tuin... Toen ik dichterbij kwam, zag ik dat hij wat mankte. Ik kon het niet laten om binnen een eitje voor hem te halen. Hij heeft het met veel smaak opgepeuzeld en m’n man vond dat ik daarna nog nét iets te lang bij hem bleef rondhangen. Op zo’n moment komt dat kleine meisje in mij naar boven, wiens hartje altijd een sprongetje maakte als een wild dier haar pad kruiste."



Collega-radiostem Julie Van den Steen moet afscheid nemen van haar bikini en Ibiza, want ze vliegt terug naar België voor marathonradio. "Gedaan met chille met deze bille", schrijft ze bij een zonnige foto.



Josje als Jennifer Lopez? Dat ziet er ongeveer zo uit... "Even een J-Lo momentje, alleen was ik wel ècht bezig met de was, maar yoooo it's too bloody hot in mijn appie", schreef ze bij deze grappige foto met krulspelden.



Dat het na al die jaren nog altijd grote liefde is tussen Koen Wauters en zijn Valerie De Booser. "Na een superdrukke maand eindelijk een avond met mijn liefde. Ik hou van mijn vrouw", schrijft hij bij een romantische foto die ook Valerie zelf een plekje gaf op Instagram.



Acteur Kevin Janssens herdenkt zijn eerste headshot, dat dateert uit 2006.



Presentatrice Linde Merckpoel lacht aan boord van een boot met een grappige naam, maar de boot zelf was niet echt glamoureus. "Fancy, dachten we. En toen hing de muur vol schurft en zat het bed vol beestjes. Jammer, Mr Rabbit", schreef ze bij een kiekje.