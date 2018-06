‘Menselijke factor is grote troef van familiale bouwbedrijven’

Er is allicht geen sector waarin er zoveel 'oude' bedrijven bestaan als de bouw. De overgang naar de volgende generaties lijkt er net iets makkelijker te verlopen dan elders. En de anciënniteit van de medewerkers ligt er gemiddeld hoger. Wat maakt het nu zo fijn om in familiale bouwbedrijven te werken? We vroegen het aan een aantal ervaringsdeskundigen, die weten waarom zowel de eigenaars zelf als hun personeelsleden het zo lang uitzingen.

"Heel vaak staat er taart op tafel"

Bouwbedrijf Vandebos uit Alken viert dit jaar de 90ste verjaardag. De nazaten van stichter August Vandebos hebben nog steeds de touwtjes in handen.

"Het grootste voordeel van werken in een familiaal bouwbedrijf is dat de sfeer hier warm en gemoedelijk is", zegt Krijn Henrotte, die als niet-familiale CEO al meer dan 20 jaar voor het bedrijf werkt. "Jong en oud voelt zich hier thuis. Dat is spontaan gegroeid, maar we doen er ook wel moeite voor. Als vrijdagnamiddag alle collega's naar Alken komen om papieren af te tekenen, projecteren we foto's van al onze werven, zodat iedereen de vorderingen kan volgen. Is er iemand jarig, dan staat er taart op tafel. We houden ook regelmatig feestjes en delen een traktatie uit. De betrokkenheid die we creëren, wordt enorm gewaardeerd. Het is dan ook geen toeval dat hier mensen werken wiens vader én grootvader ook al voor Vandebos hebben gewerkt. Niet alleen in het management is er dus familiale opvolging."

Nog belangrijk volgens Krijn Henrotte, is de langetermijnvisie. "We zijn geen directie van passanten die als doel heeft om zo snel mogelijk de investeringen terug te verdienen. Het is ons zeker niet alleen om de cijfers te doen. We willen vooral een goede werkgever en betrouwbare partner zijn, die nog lang zal blijven bestaan. Mensen hebben die houvast nodig om goed te functioneren. En dan komt de rest wel vanzelf."

"Ook luisteren naar privéproblemen"

Bouwbedrijf Houben uit Hasselt bestaat sinds 1932. Bestuurder Véronique Houben kent de voordelen van de familiale structuur heel goed.

"Zeker in de bouwsector is het belangrijk dat je met vertrouwde gezichten zaken doet", vertelt ze. "Klanten, maar ook medewerkers hebben een rechtstreeks aanspreekpunt nodig. Ze weten perfect bij wie ze moeten zijn als er vragen of problemen opduiken, en dat is een hele geruststelling. In de bouw werk je het liefst samen met mensen die je kent en vertrouwt. Dat geldt zowel voor medewerkers als voor klanten en leveranciers. Gezien onze lange staat van dienst en de sterke lokale verankering, heeft Houben op dat vlak een streepje voor."

Het menselijke aspect is volgens Véronique Houben doorslaggevend voor de werknemers van een familiaal bedrijf. "Er zijn korte, informele communicatielijnen met het management. Er wordt geluisterd en direct naar oplossingen gezocht, ook als het over privézaken gaat. Dat wordt enorm gewaardeerd."

De historiek speelt daarbij een rol. "De familie heeft diverse generaties lang hard gewerkt om een goede reputatie op te bouwen. Dat op peil houden, brengt een grote verantwoordelijkheidszin naar kwaliteit, nazorg en begeleiding met zich mee. Het stapje verder dat we daar in zetten, maakt vaak het verschil waarom mensen voor ons kiezen en op lange termijn met ons in zee gaan."