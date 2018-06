Chris Froome werd tijdens de voorbije Giro zes keer gecontroleerd… op mechanische doping

De fiets van eindwinnaar Chris Froome werd tijdens de voorbije Giro zes keer gecontroleerd. Dat maakte de Internationale Wielerunie (UCI) vrijdag bekend. De UCI maakte van de strijd tegen technologische fraude één van zijn prioriteiten. De fiets van Simon Yates, die bijna de hele Giro het roze droeg, werd liefst elf keer gecontroleerd.

De fietsen werden gecontroleerd met behulp van een mobiele röntgenunit, geïnstalleerd op een trailer. Eén van de controles voor Froome vond plaats na de negentiende etappe, waarin hij een fameuze solo van 80 km - met onderweg onder meer het dak van de Giro, de Colle delle Finestre - uit zijn benen schudde. In totaal werden 58 renners aan 1440 controles onderworpen. Er werd niets abnormaals aangetroffen.

Naast de röntgenunit, waarvan de UCI er slechts één bezit en die tijdens de Giro voor het eerst in een grote ronde werd getest, heeft de Internationale Wielerunie ook de beschikking over thermische camera’s, die ook al in de Tour van 2016 werden gebruikt. “We willen laten zien dat onze renners geen motortjes gebruiken en dat iedereen met gelijke wapens strijdt”, zei de nieuwe UCI-voorzitter, de Fransman David Lappartient, in maart.

In januari 2016 had veldrijdster Femke Van den Driessche de twijfelachtige primeur als eerste in de geschiedenis van de wielersport te worden betrapt op het gebruik van mechanische fraude. Ze kreeg een schorsing van zes maanden opgelegd.

Tegen Froome loopt momenteel een onderzoek nadat bij de Brit te hoge waarden Salbutamol werden vastgesteld in de voorbije Ronde van Spanje, die hij won. De zaak hangt al maanden als een donderwolk boven het peloton.