Kapselinspiratie nodig? Emma Roberts toont 'het nieuwe kort'

De Amerikaanse actrice Emma Roberts heeft sinds kort een nieuw kapsel: de zogenaamde hairline bob. Niemand minder dan haarstylist Chris McMillans, bekend van hét kapsel uit de jaren 90 ‘The Rachel’, knipte haar blonde lokken in model. BV-kapper Jochen Vanhoudt van Clientology is fan.

Nog aan het overwegen om voor een korte coupe te gaan bij de kapper, dan kun je misschien voor een hairline bob gaan. Volgens de celebrity kapper is de coupe “het nieuwe kort” en super makkelijk om te stylen. "Breng wat mousse aan, borstel in model, even met de vingers erdoor en klaar”, zegt hij.

BV-kapper Jochen Vanhoudt is ook fan. “Dit is eigenlijk een klassieke bob die afgestemd is op de haarlijn in de nek. De coupe komt net iets over die lijn te liggen. Net omdat het kapsel afhankelijk is van je eigen haarlijn, krijgt het bij iedereen een andere lengte. Maar het is sowieso heel kort”, zegt Jochen Vanhoudt.

De kapper voegt eraan toe dat je je haren perfect achter de oren of wild kunt dragen. Het enige nadeel? “Je lokken zijn een beetje te kort om een staartje te maken”, klinkt het. Jochen vindt de stijl ideaal voor mensen met fijn haar omdat de snit je lokken er voller laten uitzien, of een leuke tussencoupe voor wie een pixie laat uitgroeien. Voor wie van nature erg dik haar heeft, is de hairline bob minder geschikt. “Dan krijg je een heel bol resultaat”, zegt hij.