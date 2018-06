‘Generaties laten samenwerken, dat wordt dé grote uitdaging’

Omdat we allemaal langer zullen moeten werken, zal het aantal ervaren professionals op de werkvloer toenemen. Zowel naar kennis als mentaliteit zijn er in deze groep essentiële verschillen met collega’s die pas van school komen. En ook met de generatie daartussen zou het weleens kunnen botsen. Training- en coachingorganisatie Agora-HR uit Heusden-Zolder wil anticiperen op het probleem door soft skills bij te brengen aan werknemers van de eerste lijn.

"Het is geen geheim dat ondernemingen en organisaties snel zullen vergrijzen", aldus Frank Vols, gedelegeerd bestuurder van Agora-HR. "In 2035 zullen er meer oudere medewerkers zijn dan jonge generaties. Niet alleen is er een groot verschil in ervaring en kennis van de jobinhoud, ook de kernwaarden liggen ver uit elkaar. Bedrijven zullen dus genoodzaakt zijn om in te spelen op die generatiediversiteit.”

“Het laten samenwerken van de diverse leeftijdsgroepen als babyboomers, generatie X, Millennials en de aankomende 'digital natives', wordt dé grote uitdaging”, weet Vols. “Wie erin slaagt om de verschillende generaties voldoende uitdaging te bieden, hen te motiveren en conflicten te vermijden, kan zorgen voor extra meerwaarde. Het gebrekkig kruisen van de leeftijdscategorieën zal daarentegen leiden tot energie- en motivatieverlies."

Verzoening

Een concreet generatiebeleid, gekoppeld aan een actieplan, kan ondersteuning bieden om deze uitdaging aan te gaan, denkt Vols. "Er zijn diverse parameters die daarbij in overweging moeten genomen worden. Denk maar aan de verschillen in wat iedere generatie belangrijk vindt. Zo haalt Generatie X energie uit samenwerken en resultaat behalen, terwijl Millennials gaan voor creativiteit, flexibiliteit en streven naar de perfecte balans tussen werk en privé.”

“Visies, waarden en normen moeten verzoend worden. Dat is niet eenvoudig. Het is echt op de werkvloer zelf, en niet in de directiekamer, dat hiermee aan de slag moet gegaan worden."

Botsing

Agora-HR doet dit door zogenaamde soft skills te trainen bij werknemers uit de eerste lijn. "Vaktechnische opleidingen krijgen ze allemaal: jong en oud, nieuw en ervaren. Daar ligt het probleem niet. We merken wel dat meestal alleen directie- en kaderleden worden uitgenodigd als er cursussen worden opgezet rond werken in een team, leidinggeven, omgaan met stress, conflicthantering, veranderingsprocessen, enzovoort. Medewerkers op lagere echelons worden daarbij vergeten. Het gevolg is niet alleen een botsing niveaus en generaties, maar ook een hoger verloop, ziekteverzuim, absenteïsme, stress en burn out."