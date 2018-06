Daar zijn de Ugly Belgian Houses weer: “Prince heeft ons nog zo gewaarschuwd voor purple rain”

Er is leven na het boek van ‘Ugly Belgian Houses’, samengesteld door de creatieve vlogger Hannes Coudenys. Online worden sinds enkele weken weer regelmatig lelijke huizen aan de collectie op Instagram toegevoegd. “Want we kregen zoveel foto’s binnen, dat we ze wel moeten delen”, klinkt het.

De succesformule van de pagina, die door de jaren heen is uitgegroeid tot een community met 45.000 volgers, blijft ongewijzigd: mensen zenden hun foto’s in, de leukste worden eruit gepikt en online geplaatst. Daar krijgen ze een grappig bijschrift en genereren ze vlot rond de duizend likes. Een overzicht van de mooiste ‘ugly’ nieuwkomers, verspreid in ons Belgenlandje.

"Prince heeft ons nog zo gewaarschuwd voor purple rain", staat er te lezen bij dit paarse huis.



"Wanneer je huis beseft dat het lelijk is"



"Zaha Hadid van den Aldi". Zaha Hadid was een wereldberoemde architecte, bekend om haar gedurfde ontwerpen zoals het Havenhuis in Antwerpen.

Zaha Hadid from the Aldi.



"Wanneer je als kind te veel Tetris speelde", knipoogt naar de ramen in blokjesvorm.



"Kwestie van dingen uit perspectief te plaatsen". Deze omschrijving wordt helemaal duidelijk als je naar het dak kijkt.

This puts things out of perspective



"Eggscuseer me?"