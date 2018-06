Moeten we nog wakker liggen van Kanye? Bijlange niet zo gek, al helemaal niet meer geniaal

Eerst waren de tweets en de uitspraken, nu is de er de plaat: ‘Ye’, de achtste plaat van Kanye West (40), levert een 23 minuten lange inkijk in de gepokte en gemazelde ziel van de rapper. Maar net als het lanceringsfeestje, dat zich in de uitgestrekte prairie van Wyoming afspeelde, voelt ‘Ye’ vooral als een schreeuw richting grote leegte.