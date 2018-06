Moelingen volledig onbereikbaar door wateroverlast: “En er staan nog miljoenen liters te wachten?”

Voeren -

De zware wolkbreuken in de Waalse buurdorpen van Voeren en de aanhoudende regen in Voeren zelf hebben via de Berwijnbeek en de Berwijnvallei een groot deel van de Voerense deelgemeente Moelingen, vooral het dorpscentrum, blank gezet. De Dorpstraat, de wijken Elzen, Winkel, Dries en het bruggetje over de Berwijn, de wegen richting Schans,... alles stond onder water.