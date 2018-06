Missiekring Maaseik bezoekt Mechelen

Maaseik - De Missiekring van Maaseik bracht zopas een bezoekje aan Mechelen. Gids Frans Medaer trok er voor het negende jaar op rij met hen op uit. Dit jaar ging de uitstap naar het Instituut van de Ursuline, in het dorpscentrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het was een prachtige dag.

Rond tien uur kwam de Missiekring van Maaseik aan bij het Instituut. De leden werden verwelkomd door de plaatselijke gidsen die hen naar de refter begeleiden. "Daar kregen we een lekker stuk appeltaart en koffie", klinkt het. "Vandaar gingen we terug naar de ontvangstkamer waar ze de hele geschiedenis van deze school door de jaren heen te horen kregen. De school was bestemd voor meisjes internaat, gesticht in het jaar 1841. Heeft een hele evolutie doorgemaakt met de twee oorlogen. Zo moesten ze tijdens de oorlog naar Engeland vluchten. Na de oorlog is de school hersteld en nadien werd ze nog meermaals uitgebreid."

Voor het vervolg vna het bezoek werd de groep van de Missiekring in twee gesplitst. Degenen die goed te been waren konden mee naar de bovenverdiepingen, de rest bleef gelijkvloers met een andere gids. "We bezochten onder andere de Alpenzaal, de Empiregang, de Feestrefter, de monumentale ere-trap, de kloosterkerk met unieke lichtinval en de onvergetelijke Pianogalerij. Daar mocht Frans Medaer een prachtig stukje piano voor ons spelen. Op het einde van de tocht kwamen we weer samen met de andere groep in de prachtige wintertuin. Deze tuin was vanboven uit glasramen gemaakt, uitgebeeld waren de vier seizoenen in het jaar. Dit gaf zo een feeëriek licht daarbinnen, fijn om uit te rusten en te genieten."

Van daaruit ging de reis naar Mechelen om er van een middagmaal te genieten. Gids Frans nam de leden van de Missiekring nu mee om de kathedraal daar te bezoeken. "Hij gaf ons uitleg over de bouwstijlen die er in verwerkt zijn. Wist te vertellen over de kunstschatten en grafstenen die in de vloer lagen en over de hoogte van de toren - zo’n 97 meter. Het zouden ongeveer 530 treden zijn om naar boven te gaan. Daarna wandelden we over het verkeersvrije plein en bij verschillende monumenten kregen we uitleg. Degenen die nog goed konden volgen, maakten nog een wandeling langs de kleine winkelstraat, langs de rivier, over een houten loopplank, voorbij de brouwerij en enkele mooie gevels. Zo wandelden we door de grote winkelstraat terug naar een kerk, gelukkig open met wel een veertiental biechtstoelen, mooi in houtsnijwerk versiert. De Lieve Vrouw van Lourdes bevond zich hier in de linker zijbeuk, opgesteld in een grot."

Dan was er tijd om even te verpozen en een drankje te nemen. De tijd om terug te keren naar de bus was aangebroken. De groep wandelde naar de Veemarkt en stapte terug op de bus richting thuisfront. Frans Medaer werd bedankt voor zijn prachtige geslaagde reis die iedereen deugd deed. "Volgende keer wilt hij het voor de tiende keer proberen, we zijn allen benieuwd waar hij ons dan naar toe brengt!"