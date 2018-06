TIPS. Design voor een prijsje en gin drinken zonder kans op een kater

Beautyfan? Zet dan maar een kruis in je agenda op donderdag 7 juni. Dan vindt de L'Oréal Hair Fashion Night plaats bij Docks in Brussel. Hier geniet je van een gratis haarstyling. Een trend uitproberen? Vraag het aan een van de kappers die volledig ter beschikking staan. En als je er dan toch bent, laat ook je make-up doen. Zo ben je helemaal klaar om in stijl te genieten van een hapje, drankje en een streepje muziek. Om het helemaal af te maken, ga je met een goodiebag naar huis. Registreer je komst via www.lorealprofessionnel.be

Joggen met de hond

Ga je graag joggen en je hond(en) ook? Dan heeft huisdierenmerk Jack and Vanilla iets in petto waar zowel baasje als dier blij van worden: een leiband en een bijpassende loopgordel. Doe de riem rond je middel en maak een tochtje met je viervoeter naast je. Je beide handen zijn gewoon vrij. Aan de gordel hangen bovendien extra zakjes om een flesje water of je portefeuille in op te bergen. Voor de speciale jogginglijn betaal je in de geselecteerde dierenwinkel 24,99 euro, de loopgordel kost 27,49 euro.

Gin, maar nooit een kater

Zomerse temperaturen vragen om verfrissing. Zin in cocktails, maar niet in de kater erna? Dan kun je voortaan ook in ons land klinken met The Duchess, alcoholvrije gin die in Praag werd bekroond om de botanische smakenmix van ondermeer kruidnagel en steranijs. De gin mag zich 'Best New Drink Concept' en 'Best Adult Drink' noemen. Pluspunt: dit drankje uit Zuid-Afrika bevat ook nog eens weinig suiker. Prijs per 4-pack: 6,99 euro. Meer info via: drinktheduchess.com