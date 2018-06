Heistse Pijl zoekt opvolger voor Jasper De Buyst

Zaterdag wordt met start in Turnhout en aankomst na 194,1 kilometer in Heist-op-den-Berg de Heistse Pijl afgewerkt. Dit is meteen de vierde manche van de Napoleon Games Cup. Er komt met Lotto-Soudal slechts één WorldTour-ploeg aan de start.

Na de start vanop de Grote Markt van Turnhout, om 12u45, wordt met passages in Tienen, Lichtaart, Olen, Geel, Herentals en Hallaar een lus van 68,5 kilometer afgewerkt om dan in Heist-op-den-Berg de acht plaatselijke ronden van elk 15,7 kilometer aan te vatten. De eindmeet ligt op de Paul Van Roosbroecklaan.

Jasper De Buyst was vorig jaar de eindlaureaat. Hij haalde het na een sprint met een omvangrijke kopgroep van onder meer Kenny Dehaes en Joeri Stallaert. Deze Heistse Pijl is meteen de vierde manche van de Napoleon Games Cup. Leider in dit regelmatigheidscriterium, de Fransman Florian Sénéchal, komt evenwel niet aan de start van deze wedstrijd. Jasper De Buyst voert dit jaar de Lotto-Soudalformatie aan waar ook Sander Armee, in 2015 nog winnaar van de Heistse Pijl, deel van uitmaakt.

Palmares sinds 2008

2017: Jasper De Buyst

2016: Dylan Groenewegen (Ned)

2015: Sander Armee

2014: Tom Boonen

2013: Tom Boonen

2012: Maxime Vantomme

2011: Bjorn Leukemans

2010: Aidis Kruopis (Lit)

2009: Greg Van Avermaet

2008: Geert Omloop

