Confronterende video toont wat roken doet met je hart

Roken is slecht voor de longen, maar ook voor het hart, en dat wil de Wereldgezondheidsorganisatie met een schokkende video van 30 seconden duidelijk maken.

De video duurt maar dertig seconden en toont alleen een hart. Het hart klopt traag en begint steeds sneller te kloppen naarmate ook de hoeveelheid rook toeneemt.

De campagne is een initiatief van Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en wil mensen erop wijzen dat roken niet alleen schadelijk is voor de longen maar ook voor het hart. "Bescherm je hart en kies voor voor je gezondheid, niet voor tabak", besluit de video.

Harten breken

Er wordt geschat dat tabak 17% van alle hartziektes veroorzaakt, en hartziektes zijn nog steeds doodsoorzaak nummer één wereldwijd. "Mensen denken bij roken vooral aan longkanker maar tabak kan ook echt 'harten breken'', communiceert WHO.

"Tabaksrook bevat meer dan 7000 chemicaliën, ook teer en andere stoffen die hartvaten kunnen vernauwen en bloedvaten aantasten. Nicotine zorgt voor een hogere hartslag en bloeddruk. Bij het roken komen ook giftige gassen vrij die de plaats van zuurstof in het bloed innemen. Er wordt zo dus ook minder zuurstof naar het hart gestuwd."

De video komt er enkele weken nadat een verpleegster uit North Carolina een schokkende video online zette waarin ze toont wat roken echt met je longen doet.