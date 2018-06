Voormalig STVV-coach Jonas De Roeck naar Anderlecht: “Een buitenkans”

Ondanks de verregaande interesse van andere eersteklassers zoals Waasland-Beveren om daar als hoofdcoach aan de slag te gaan, koos voormalig STVV-coach Jonas De Roeck (38) voor Anderlecht. Daar zal hij de U21 trainen, waar hij Emilio Ferrera opvolgt die in het zog van Michel Preud’homme verkaste naar Standard.

Jonas De Roeck was als speler actief bij onder meer Antwerp, Beerschot, Lierse SK en Augsburg. De Roeck zette als veelbelovende, jonge coach echter meteen al mooie prestaties neer op het hoogste niveau als T1 van STVV. Hij nam bij de Limburgers na twee speeldagen over van de Spanjaard Bartolomé Marquez en tekende er voor twee seizoenen, maar in onderling overleg werd hun samenwerking na het seizoen stopgezet. STVV beëindigde de reguliere competitie op de tiende plaats met 37 punten uit 30 wedstrijden. In groep B van play-off 2 eindigde het als tweede met 17 punten, op vier punten van Lokeren. Marc Brys werd door de Truienaars al binnengehaald als vervanger.

Ondanks de concrete interesse van eersteklasseclubs zoals Waasland-Beveren zal De Roeck zich nu bij Anderlecht de volgende twee seizoenen over de U21 ontfermen.

“Buitenkans om trainerscapaciteiten verder te ontwikkelen”

“Ik ben erg tevreden met des kans om jonge talenten beter te maken en de jeugdopleiding van RSC Anderlecht te ondersteunen”, aldus Jonas De Roeck op de website van RSCA. “Ik zal, samen met mijn staf, de talenten helpen om de laatste stap naar het eerste elftal te zetten. Ik beschouw deze functie als een buitenkans om mijn trainerscapaciteiten verder te ontwikkelen.”

Ook Hoofd Opleiding Jean Kindermans is gelukkig met de komst van Jonas De Roeck : “Jonas past volledig in het profiel dat de jeugdopleiding van RSC Anderlecht verder moet ontwikkelen. Een meertalige coach die een mooie loopbaan als voetballer achter de rug heeft. Jonas kan bovendien al terugblikken op een goede trainerservaring op het hoogste niveau. Hij bezit ook de nodige pedagogische kwaliteiten die ongetwijfeld zullen bijdragen tot de verdere ontwikkeling van onze talenten.”