John Terra: “Ik zou Tom Waes wél een hand geven”

John Terra is niet blij dat in ‘Van Gils & Gasten’ eerder deze week de indruk werd gewekt dat hij een afgunstige mens is. Tom Waes kwam zijn WK-lied ‘Dva Vodka’ (slecht Russisch voor ‘twee wodka’s’) voorstellen en hij had het eerst over het succes van ‘Dos Cervezas’. Van Gils toonde reacties van artiesten nadat Tom Waes in 2010 de Radio 2 Zomerhit had gekregen voor de meezinger: Jo Vally vond dat zo’n prijs toch naar een echte zanger had moeten gaan, Laura Lynn merkte op dat ‘Dos Cervezas’ op de radio vaker werd gedraaid dan nummers van andere Vlaamse artiesten. Tom Waes haakte daarop in en vertelde dat er zelfs waren die hem geen hand wilden geven op schlagerfestivals. Waarop Alex Agnew er stiekem een naam op plakte: “John Terra”. Het werd door Tom Waes niet tegengesproken. John Terra reageert: “Dit is een flagrante leugen. Waarom zou ik Tom geen hand geven? Iedereen die mij kent, weet dat ik dat wél zou doen. Ik vind dit een spijtige gebeurtenis, al wil ik het niet opblazen. Waarom hij mijn naam gebruikt, weet ik niet.” (rdc)