Kleuters Merem dromen hun schoolfeest

Bilzen - Op zaterdag 26 mei was het feest voor de kleuters uit Merem. Zij droomden hun wensen bij elkaar tijdens het jaarlijkse schoolfeest. Alles ging door in de nieuwe hoofdschool in hartje Bilzen. Het zomerse weer zorgde er bovendien voor dat het zalig toeven was op het schoolterras.

"Doe een wens in je droom", zo zongen de bijna 80 kleuters uit Merem in koor. De sporthal zat voor deze gelegenheid afgeladen vol met ouders en grootouders die geen seconde van de optredens wilden missen. Logisch, want de dansjes waren kleurrijk en vertederend. De smartphones draaiden dan ook overuren om alles te fotograferen en te filmen.

De kleuterschool uit Merem maakt deel uit van de vrije basisschool Sint-Mauritius. Recent werd de school nog uitgebreid met twee gloednieuwe klaslokalen én werd de inkomhal volledig gerenoveerd. "De interesse in onze kleuterschool is zeer groot", vertelt directeur Karin Hamaekers. "Merem groeit en de school groeit mee. Daarbij nog zo’n prachtig schoolfeest als vandaag meemaken met zoveel enthousiaste kinderen, ouders en leerkrachten is dan ook een droom!"