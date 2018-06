Dankzij deze apps maak je nog mooiere vakantiefoto’s

De vakantie komt eraan en misschien wil je het thuisfront laten meegenieten (lees: jaloers maken) via Instagram of andere sociale mediakanalen. Een goede foto is één ding, maar met deze apps maak je kiekjes en stories nog net dat tikkeltje interessanter.

Unfold

Deze toepassing is momenteel heel populair bij bloggers. Je kiest een frame naar keuze en klikt op de foto’s die je er wenst aan toe te voegen voor een sfeervolle compilatie. Ook mogelijk: een tekstje schrijven in een sierlijk lettertype bovenop een eigen beeld. De app houdt uiteraard rekening met de afmetingen van een Instagramverhaal, het zal dus niet gebeuren dat bepaalde foto’s er maar half opstaan.

Foto: vwh

Inshot

Soms heb je prachtige foto’s gemaakt, maar ze zijn niet echt op maat van Instagram. Met deze app maak je rechthoekige foto’s vierkant door een troebele achtergrond toe te voegen. Ook een extra boordje kan met deze app, net als collages maken. De opties om video’s te bewerken zijn uitgebreider dan bij stories zelf. Je kunt de beelden onder meer spiegelen of er een cartoon van maken. Tip: combineer deze app met Unfold voor nog professionelere resultaten.

Foto: vwh

Designlab

Als je al het potentieel uit deze toepassing wil halen, dan ben je enkele uren zoet. De grootste troef hier is dat je kant-en-klare templates kunt kiezen om je eigen foto aan toe te voegen. Een kiekje van een dagje zee gevonden om digitaal in te kaderen, dan is het mogelijk in een opgemaakt kader op maat van je Instagram verhaal. Je eigen creativiteit de vrije loop geven kan ook met de honderden effecten. Via deze app heb je ook toegang tot een hele database van rechtenvrije foto’s die je kan gebruiken om een quote of eigen beeld meer context te geven.