Wil jij je kans wagen in het bobsleeën? Belgian Bullets zoeken versterking en doen oproep

De Belgische bobsleevrouwen lanceren vrijdag een oproep om nieuwe atletes te vinden. De Belgian Bullets tekenden in februari in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang voor de derde keer op rij present op de Olympische Winterspelen. Met het oog op Peking 2022 gaan ze op zoek naar kandidates om de selectie te versterken.

“Ben jij van nature sterk, explosief, snel en heb je vooral een goede dosis lef! Aarzel dan niet om ons te contacteren. Wij zoeken namelijk nieuwe remmers”, luidt het. “Om onze sport te laten groeien, zijn we op zoek naar nieuwe atleten. Je hoeft geen topsporter te zijn, misschien heb je wel verborgen talenten waarvan je niet wist die te hebben. Wie weet sta jij wel op de volgende Olympische Spelen!”

Geïnteresseerden kunnen zich via mail aanmelden bij Elfje Willemsen en An Vannieuwenhuyse. Zij waren allebei stuurvrouw in Pyeongchang en vormden een duo met respectievelijk Sara Aerts en Sophie Vercruyssen. Willemsen, voor wie het de derde (en in principe laatste) Spelen waren, eindigde met Aerts als elfde, debutantes Vannieuwenhuyse en Vercruyssen werden twaalfde.