Portugese bondscoach beschouwt wedstrijd tegen België als “een uitstekende test”

Portugal bereidt zich momenteel in eigen land voor op de oefeninterland van zaterdagavond (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen België. De Portugezen zakken pas op het laatste moment naar België af en dus gaf bondscoach Fernando Santos zijn persconferentie vrijdagmiddag in het eigen trainingscentrum. In België zijn er voor de Portugezen geen media-activiteiten gepland. “De wedstrijd tegen België wordt een uitstekende test voor ons”, vertelde de 63-jarige oefenmeester.

Lees ook: Naast Ronaldo ontbreekt ook Adrien Silva bij Portugal tegen Rode Duivels

De Portugezen werken net als België drie oefenwedstrijden af in de aanloop naar het WK, waar ze het in groep B opnemen tegen de buren uit Spanje en Marokko, en Iran. Maandag kwamen ze in Braga niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Tunesië, tegenstander van de Rode Duivels in groep G, op 7 juni volgt hun uitwuifwedstrijd tegen Algerije in Lissabon. Net als voor België is de wedstrijd van zaterdag dus ook voor de Portugezen de belangrijkste waardemeter in hun WK-aanloop. De Rode Duivels oefenen nadien nog tegen Egypte en Costa Rica, vooraleer op 13 juni naar Rusland af te reizen.

“Wij hebben nooit schrik van onze tegenstander, wel respect. We kennen onze tegenstander dan ook erg goed: ze hebben heel wat kwaliteiten in hun selectie. Het wordt dus een andere wedstrijd dan tegen Tunesië. We zullen een solide prestatie moeten neerzetten en achterin minder weggeven. Al mijn spelers weten dat, ik heb er vertrouwen in. We bouwen verder op een strategie die ons Europees kampioen gemaakt heeft, laat ons dat niet vergeten”, besloot Santos.

Ronaldo afwezig

De belangrijkste afwezige in de Portugese selectie is Cristiano Ronaldo, die afgelopen zaterdag met Real Madrid de finale van de Champions League won tegen Liverpool. CR7 geniet van wat vakantie en blaast momenteel met vriendin en een hoop vrienden uit in de buurt van het Zuid-Spaanse Malaga, zo blijkt uit foto’s die de Spaanse krant El Pais kon bemachtigen. Ronaldo wordt pas in de loop van volgende week in Lissabon verwacht, niemand lijkt de exacte datum te kennen. “Natuurlijk is onze aanvoerder erg belangrijk in onze groep”, gaf verdediger José Fonte, ploegmaat van Yannick Carrasco bij het Chinese Dalian Yifang, toe. “We hopen dat hij zo snel mogelijk aansluit. Hij is de beste speler ter wereld en elk team heeft zijn beste speler nodig.”

Naast CR7 ontbreekt ook middenvelder Adrien Silva zaterdag bij de Portugezen. Hij blijft in Lissabon om te revalideren van een blessure. Tegen Tunesië eerder deze week was hij er wel nog bij, maar ging hij na 63 minuten naar de kant.

Rode Duivels

Lees ook: - Verraden matrassen dat bondscoach Martinez zijn selectie al maakte? Bedrijf in kwestie ontkent: “Enorm misverstand”

- Matrasgate bij Rode Duivels: vijf ‘afvallers’ blijven met wrang gevoel achter

Aan Belgische zijde wordt er vrijdagavond nog een laatste keer getraind in Tubeke, na afloop van de persconferentie van Roberto Martinez. De bondscoach zal dan ongetwijfeld een woordje uitleg moeten geven over Matrasgate. Op basis van de gepersonaliseerde matrassen die richting Rusland zijn verscheept, zijn met Leander Dendoncker, Adnan Januzaj, Christian Kabasele, Jordan Lukaku en Matz Sels de vijf afvallers voor de definitieve WK-selectie mogelijk al bekend.

Volgens de krant Het Laatste Nieuws verstuurde de Maldegemse firma LS Bedding donderdag 23 pakketten met telkens twee afzonderlijke matrassen naar Moskou. De krant analyseerde tv-beelden uit een Sporza-reportage, waarin de namen van de internationals op de pakketten zichtbaar zijn, en kwam tot de conclusie dat bovengenoemde vijf spelers niet naar Rusland gaan. Opvallend, want de bondscoach verklaarde eerder deze week dat de 23-koppige WK-selectie nog niet in zijn hoofd zat en dat de uiteindelijk beslissing pas na Portugal zou worden genomen.

(belga)