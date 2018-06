Acht vrouwen doen hun pruik af op tv, en maken indruk

Acht vrouwen die lijden aan alopecia, een haaraandoening waarbij je al je lichaamshaar verliest, hebben samen hun pruik afgedaan op televisie. De vrouwen noemen zichzelf 'Women Warriors' en willen het taboe rond kaalheid doorbreken.

Hun pruik afdoen, live op televisie, voor een aantal vrouwen was het een gigantische stap en een heel emotioneel moment. De 'Women Warriors' zijn lid van de Panache Group, een vereniging voor mensen met alopecia in het Verenigd Koninkrijk.

In het programma 'This Morning' deden acht vrouwen hun pruik af. De jongste patiënte Elisha, is nog maar 16. "Een jaar geleden kreeg ik echt last van de ziekte en heb ik beslist om mijn haar volledig af te scheren. Het was een hele grote schok, je haar is een deel van je identiteit. Toch was het helemaal afscheren en een pruik kopen het beste wat ik kon doen eigenlijk."







Met hun passage op tv willen de vrouwen het taboe rond kaalheid verbreken. Ze tonen dat ze genoeg zelfvertrouwen hebben, en vinden het spijtig dat er nog altijd zoveel sterotiepen in media en reclame getoond worden.



De kijkers van het programma vonden de vrouwen ongelofelijk moedig. "Ze zien er misschien bang uit, maar dat is niet nodig. Wat een emotioneel moment." Andere gebruikers op Twitter hopen dat deze vrouwen zullen inzien dat ze prachtig zijn, ook zonder pruik.

#ThisMorning #WomenWarriors those women taking off their wigs. They looked terrified and so self conscious, but they didn't need to be, because they all looked so beautiful! Such an emotional moment. Well done and fair play ladies! Be proud! — Dawn Ballard-White (@mad_as_aurora) 31 mei 2018