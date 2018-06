Hasselt - Eind vorig jaar opende ex-sterrenchef Danny Vanderhoven in de vroegere jeugdrechtbank van Hasselt restaurant De Griffie. Hij brengt er een eenvoudigere, maar nog steeds smaakvolle keuken.

Na passages bij Vivendum, Luc Bellings en La Butte aux Bois opende Danny Vanderhoven zeven jaar geleden in Rekem zijn eigen restaurant, waar hij een Michelinster in de wacht sleepte. In 2015 verhuisde ...