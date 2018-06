BS Kameleon zet de pet op tegen kanker

Eisden

Maasmechelen - Wat is kanker? Waarom bestaat het? Hoe kunnen we kanker stoppen? Het waren enkele ingrijpende vragen die de leerlingen van basisschool Kameleon in Maasmechelen zich stelden. In de loop van de week kregen de kinderen per graad een les over de vreselijke ziekte.

De eerste graad maakte kennis met kanker aan de hand van 'Kom op voor meester Rob', een verhaal over een leerkracht met kanker. Al doende leerde de tweede graad over de behandelingen van de vreselijke ziekte en mochten ze hun zorg in de zorgenboom plakken. Het vijfde en het zesde leerjaar leerde over omgaan met kanker binnen het gezin, aan de hand van het boekje ‘Iedereen tegen kanker’.

Als afsluiting van dit zware thema leefden de creatievelingen zich op vrijdagnamiddag 25 mei uit door hun aangekochte Ketnet-pet te pimpen met mooie stickers. Deze dag stond namelijk in het teken van 'Pet-op-tegen-Kanker', een actie van Ketnet om kinderen met kanker te steunen. Tenslotte sloten ze deze leerrijke week af met een zelfgemaakte dans op het lied 'Voor jou' van de Ketnetband. De school en de leerlingen stonden stil bij de ziekte, maar vonden het ook fijn dat ze kinderen met kanker konden steunen door de aankoop van een Ketnet-pet.