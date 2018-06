Obus gevonden op luchthaven van Zaventem

Bij werkzaamheden op de luchthaven van Zaventem is vrijdagmiddag een obus gevonden. Er is geen hinder voor de passagiers, zo luidt het.

Bij werkzaamheden, in de buurt van de staanplaatsen voor vliegtuigen die niet direct moeten opstijgen, is een obus opgegraven. De werkzaamheden zijn stilgelegd en er is een perimeter ingesteld. DOVO, de ontmijningsdienst, komt ter plaatse.

“Er is geen hinder voor de passagiers of het personeel op de luchthaven. Alle activiteiten kunnen gewoon doorgaan”, zegt Anke Fransen van Brussels Airport.