Anderlecht ziet topscout Urbain Haesaert terugkeren naar Ajax

Scout Urbain Haesaert maakt de overstap van Anderlecht naar Ajax. Dat meldt de Nederlandse recordkampioen op zijn website. De 77-jarige Haesaert werkte eerder al tien jaar voor Ajax en was de afgelopen acht seizoenen jeugdscout bij paars-wit.

Haesaert coachte in de jaren tachtig en negentig onder meer Waregem, Germinal Ekeren en Antwerp, maar verdiende vooral zijn sporen als jeugdscout bij Germinal Beerschot. Daar prees hij onder meer Jan Vertonghen, Thomas Vermaelen, Tom De Mul en Toby Alderweireld aan bij Ajax. In 2006 werd hij dan ook hoofdscout bij de Amsterdammers. In 2010 plukte Anderlecht hem er weg, maar nu keert Haesaert na acht jaar dus terug naar zijn oude liefde.

Haesaert is ook verheugd over zijn terugkeer naar Ajax. “Ook voor mij is dit goed nieuws. Ik ben altijd gecharmeerd geweest en gebleven van de filosofie van Ajax”, zegt Haesaert op de website van Ajax. “Ik heb 10 jaar lang met vreugde én met resultaat voor Ajax gewerkt. Daar haalde ik veel voldoening uit.”

Op 1 juli gaat de scout van start bij Ajax. “Dan ga ik samen met het hoofd jeugdopleiding en het hoofd scouting alle teams ontleden van de U13 tot en met Jong Ajax om te kijken op welke posities we ons kunnen verbeteren.”

Ook Marc Overmars, directeur voetbalzaken bij Ajax, is tevreden over de komst van de scout. “Urbain Haesaert heeft een belangrijke geschiedenis met Ajax”, zegt hij. “Mede daarom zijn wij blij dat hij terug is.”