Blokkende studenten, olijfboom door de lucht en slakken. Dit zijn de strafste video’s van deze week.

1. Studeren in een kerk of in stadion KRC Genk: waarom kiezen studenten voor Blokbars?

De blok is begonnen, de studenten zitten vanaf nu tot het einde van de examenperiode aan hun studieboeken gekluisterd. Waar studenten een tijd geleden nog enkel de keuze hadden tussen hotel mama, hun kot of de bibliotheek, springen de pop-up blokbars als paddenstoelen uit de grond. Van de Luminus Arena in Genk, het oude gerechtsgebouw in Hasselt tot de Sint-Stefanuskerk in Hoeselt.

2. Olijfboom over dak van La Fontanella getild

Spectaculaire beelden maandag bij restaurant La Fontanella in de Hasseltse Maastrichterstraat. Een kraanwagen met een arm van 35 meter lang tilde een olijfboom over het bijna 15 meter hoge dak van het restaurant naar de binnentuin. Een huzarenstukje dat op goed een uur geklaard geraakte en dat heel wat kijklustigen lokte.

3. Slakken en mieren overspoelen onze tuinen

Limburg kampt momenteel met een heuse slakken- en mierenplaag. Door het warme, vochtige weer van de voorbije weken zijn de beestjes bijzonder actief en veroorzaken ze heel wat overlast. “Er staat in mijn tuin geen bloem of plant meer recht die niet door slakken is aangevreten”, zegt Linda Magon uit Heers, die elke avond liefst tweehonderd slakken uit haar beplanting vist.

4. Vreemde knallen hielden Genkenaren wakker: hier kwamen ze vandaan

In Genk en voor een stuk ook in Zutendaal en Diepenbeek werden mensen donderdagochtend uit hun slaap gehouden door vreemde knallen. Het bleek te gaan om een hagelkanon. Dat werd ook al in het verleden ingezet om te voorkomen dat nieuwe wagens schade zouden oplopen door hagel.

5. Limburgse artiesten vieren 9de lustrum van UHasselt

Ze vieren bij de UHasselt ieder jaar wel een verjaardag met een concert, maar bij het negende lustrum mag het iets meer zijn: ook donderdag maakte een aantal uitstekende muzikanten en artiesten er een feestje van in het ccHa.

