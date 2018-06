Campus Mercurius schenkt 727 euro aan Natuurhulpcentrum

Lommel - De leerlingen van 2 economische voorbereiding van Campus Mercurius uit Lommel hebben de voorbije maanden keihard gewerkt aan hun mini-onderneming Down-Under. Ze maakten zelf een spel, verkochten dat aan zo veel mogelijk geïnteresseerden en schonken de opbrengst daarvan uiteindelijk aan het Natuurhulpcentrum.

Bij hun mini-onderneming Down Under kwamen alle facetten van het ondernemerschap aan bod: de productie, een naam kiezen voor hun onderneming, de verkoopprijs bepalen, doelgericht reclame maken en de uiteindelijke verkoop. Daarnaast leerden de leerlingen ook om in groep samen te werken, taken te verdelen, verantwoordelijkheden op te nemen en elkaars capaciteiten te erkennen. Ze zijn er als groep zeker sterker uitgekomen.

De mini-onderneming Down-Under koos voor de verkoop van een zelfgemaakt spel (onder begeleiding van tekenaar René Bergmans). Dat spel werd dan verkocht aan ouders, vrienden, familie, op schoolfeesten, deur aan deur, ... Niet alleen is deze ervaring enorm leerrijk voor de leerlingen, bovendien gaat de opbrengst van de verkoop naar een goed doel. De leerlingen hadden hiervoor het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek uitgekozen. Dat de leerlingen hun onderneming met veel succes hadden opgezet, bleek uit het mooie bedrag van maar liefst 727 euro ( dat ze konden overhandigen aan de organisatie.